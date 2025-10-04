Investigan a Gogorrón por uso irregular de agua

Se inició un proceso sancionatorio en contra del balneario Gogorrón, ubicado en el municipio de Villa de Reyes, porque utiliza la concesión hidroagrícola para servicio turístico, informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Describió que se localiza en Jaral de Berrios, cuyo acuífero por la ubicación del manto corresponde al sector Golfo Norte, por ello, dicha sección de la institución se encuentra en el desahogo del procedimiento.

Advirtió que la conclusión de la investigación puede derivar en la cancelación del título de concesión otorgada al complejo. “Tendremos que esperar la resolución, obviamente el derecho de audiencia de quien lo está detentando”, complementó.

Adelantó que, si la concesión no corresponde al uso hidroagrícola, seguramente procederá la anulación. En un período de 60 días concluirá el proceso para determinar la sanción, complementó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Esto fue presentado en la mañanera, el tema viene derivado de uno de los puntos del Plan Hídrico Nacional, que fue ordenado por la doctora Claudia Sheinbaum. La Conagua en oficinas centrales a nivel nacional, y los organismos, direcciones locales y organismos de cuenca tuvimos la responsabilidad de hacer una revisión integral”, remató.

Aparte, Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que los títulos de concesión para cualquier tipo de uso el estado no tiene ninguna injerencia, pues todo corresponde a la Conagua.

“Ya si ellos determinaron bajo alguna verificación o inspección, es meramente su trabajo. Hay que recordar que la Federación es la que norma los títulos para que puedan ver los volúmenes o aprovechamiento, ya sea el uso que ellos le den”, concluyó.