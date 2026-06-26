Congreso debe tener cautela con ley contra la IA

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El Congreso del Estado deberá tener mucho cuidado y actuar con cautela en la reforma legal que criminaliza ciertos usos de la Inteligencia Artificial (IA), porque no pueden legislar sobre procedimientos como por ejemplo las medidas cautelares, advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.

Alerta sobre límites legales en reforma IA

En entrevista, el abogado recordó que la reforma al Código Penal del Estado incorpora a la IA como una herramienta que puede emplearse para la comisión de ciertos delitos, pero el encarcelamiento de dos creadoras de contenido, surgieron las iniciativas presentadas tanto por la organización internacional defensora de periodistas Artículo 19 como por el caso de un ciudadano, de manera que se busca regular el tema en el Código Penal.

Al respecto, el entrevistado indicó que "hay que tener mucho cuidado porque el Congreso no puede meterse a regular medidas cautelares, ni puede meterse en nada que tenga que ver con el procedimiento", alertó.

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Competencia federal en regulación y procedimientos

Y es que, dijo el entrevistado, esa materia es una competencia federal, regulada a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del artículo 73 de la Constitución Federal.

El abogado advirtió que lo único que pueden hacer los diputados locales es acotar las definiciones de una figura delictiva, pero la legislación local no se puede meter en algo que tenga que ver con procedimientos.

Añadió que entonces, un legislador local no puede decirle a un juez que retire una página de internet o un video, tampoco puede dictar medidas cautelares, porque no tiene la competencia que es exclusiva de la Federación.

Añadió que también hay que revisar si el estado puede regular la IA, también es un tema federal, ya que está vinculada a redes sociales, páginas de internet y el espacio radioeléctrico, que finalmente es regulado por la Federación.