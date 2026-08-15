Jubilados de CFE se manifiestan vs. recorte a pensiones

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Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en San Luis Potosí mantienen una defensa legal y organizativa contra las modificaciones que, aseguran, redujeron el monto de sus pensiones; este viernes llevaron su reclamo a las oficinas de la empresa como parte de una movilización nacional.

Francisco Azael Guzmán Juárez, jubilado de la CFE, explicó que quienes consideran afectadas sus prestaciones promovieron amparos individuales para reclamar las condiciones bajo las cuales fueron jubilados. En San Luis Potosí, estimó, alrededor de 60 trabajadores retirados han resentido directamente las modificaciones, mientras que la Alianza Nacional de Jubilados calcula que la situación alcanza a unas 90 mil personas en el país.

La inconformidad surgió tras la reforma al artículo 127 constitucional publicada el 10 de abril de 2026, que estableció nuevas reglas para determinadas jubilaciones y pensiones de entidades públicas, con un límite vinculado a la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Los jubilados cuestionan que estas disposiciones tengan efectos sobre prestaciones otorgadas antes de la reforma, pues sostienen que fueron adquiridas después de décadas de trabajo bajo condiciones previamente establecidas.

La organización busca llevar la defensa más allá de los juicios de amparo. De acuerdo con Guzmán Juárez, prepara una consulta ciudadana que podría convertirse en el punto de partida para una iniciativa ciudadana y trabaja en la creación de asociaciones civiles en cada estado, con la intención de constituir posteriormente una Federación nacional. La propuesta contempla incorporar a jubilados de otras empresas públicas, entre ellas Pemex, la extinta Luz y Fuerza del Centro y la Banca de Desarrollo.

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La jornada de este viernes se realizó en oficinas de la CFE de los 32 estados y coincidió con el 89 aniversario de la empresa. En San Luis Potosí, los jubilados señalaron que continuarán con los recursos legales y las acciones de organización mientras buscan recuperar las condiciones de pensión que, de acuerdo con su denuncia, fueron modificadas después de concluir su vida laboral. Su exigencia se mantiene centrada en que se respeten los derechos que consideran adquiridos.