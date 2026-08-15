Hackeo afecta las inscripcionesde la UASLP

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El incidente de ciberseguridad registrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantiene en dificultades el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027, según denuncias de estudiantes que aseguran no contar todavía con horarios ni información precisa sobre las materias que cursarán.

Sin embargo, la UASLP indicó que la fecha límite para realizar los pagos vence el próximo miércoles 19 de agosto. Aunque las clases comenzarán el próximo lunes, alumnos consultados señalaron que el Portal de Estudiantes permaneció fuera de servicio durante varios días y que la Universidad les había informado que quedaría restablecido desde el jueves, lo cual no ocurrió en el plazo anunciado.

La tarde de ayer viernes, algunos jóvenes lograron ingresar nuevamente al sistema; sin embargo, reportaron que todavía no aparecía la hora asignada para realizar su inscripción. Esta situación les impide completar sus horarios y saber a qué hora deberán presentarse a clases.

"Todavía no sale la hora que nos toca inscribir, pero ya puedes entrar", reportó uno de los estudiantes afectados, mientras otros calificaron el proceso como desordenado ante la falta de información y la cercanía del arranque de actividades académicas.

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