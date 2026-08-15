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Aprehenden a un par de presuntos asesinos

Por Redacción

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a un par de presuntos asesinos
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      En el pasado mes de julio, en la localidad de Las Borrachas, anexo a la comunidad La Esperanza, en el municipio de Zaragoza, dos mujeres perdieron la vida a consecuencia de lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

      Como resultado de las investigaciones realizadas por la Policía de Investigación (PDI), se estableció que los hechos habrían sido planeados y perpetrados por varios sujetos, logrando identificar entre los posibles autores a las dos personas ahora detenidas. 

      Con los elementos obtenidos, la Fiscalía solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes.

      Es por ello que la Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de aprehensión por reclusión en contra de Rubi "N" y José "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en concurso real con el delito de homicidio calificado.

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      Agentes de la Subdirección Zona Rural de la PDI localizaron a ambos imputados recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de la Delegación La Pila, por lo que se les notificó el mandamiento judicial en su contra, así como los derechos que les asisten como personas detenidas, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

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