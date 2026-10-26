Justifica la SSPC que vigila antros

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, reportó una disminución de incidentes recientes en las zonas de antros, bares y restaurantes, donde mantiene coordinación con representantes del sector para vigilar el comportamiento de clientes y establecimientos durante la actividad nocturna, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que el operativo Sello, se implementó entre 2021 y principios de 2022, luego del fallecimiento de dos personas, relacionado con la actividad nocturna. En ese periodo, señaló, existían problemas con el cumplimiento de horarios y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se estableció un esquema de coordinación para delimitar responsabilidades entre empresarios y autoridades municipales.

Bajo este esquema, los establecimientos deben atender lo que ocurre al interior de sus instalaciones, mientras que la Policía Municipal se encarga de la vigilancia en el exterior. Villa Gutiérrez sostuvo que durante los últimos cuatro o cinco meses no se han registrado incidentes relevantes en estas zonas, salvo un caso ocurrido hace aproximadamente 15 días en Plaza Chapultepec.

En ese hecho, elementos municipales atendieron un reporte sobre una persona que presuntamente causaba daños a vehículos estacionados en el exterior del complejo comercial. La intervención derivó en una detención y en el señalamiento correspondiente, de acuerdo con el secretario, quien identificó el caso como el incidente más reciente

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