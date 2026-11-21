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La policía ha involucionado en México, porque no solo fue olvidada por quienes emprendieron diversas transformaciones que incluyeron la reforma al Sistema Judicial, la Reforma Educativa, al Sistema Penal, a la energía, al Sistema de Salud y otras, porque en el mismo periodo, la delincuencia ha venido ganando terreno a la policía, crece y se especializa y los cuerpos policiales se van quedando obsoletos, con el agregado de la disfuncionalidad de la Guardia Nacional.

Luego de la presentación de una conferencia magistral en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Francisco Javier Salazar Soni, advierte que la transformación policial nunca se dio más allá de un maquillaje y un cambio de patrullas, del color de las unidades y del uniforme; tampoco fue actualizado el sistema jurídico policial; tampoco fueron reformadas las prácticas públicas para facilitar las condiciones de participación ciudadana y los ciudadanos son nulos en la toma de acciones para prevenir cualquier conducta delictiva.

EL DIVORCIO POLICÍA-SOCIEDAD

Para Salazar Soni, la realidad actual ha propiciado condiciones de divorcio entre la policía y su propia sociedad, lo que a su vez se convierte en una agravante para el sistema policial y lo que ocurre con la seguridad pública.

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Los datos confrontados con los que arrojan las últimas encuestas del INEGI, advierten la señal de alarma en el sentido de que no hay ningún cuerpo policial aprobado en su calificación.

En los parámetros de evaluación de diversos órganos calificadores o en su caso de la encuestadora más grande del país, revela una percepción ciudadana mayoritaria de cuerpos policiales incapaces de resolver los problemas públicos, lo que a su vez trae diferentes consecuencias que todavía empeoran

el panorama.

LA PIRÁMIDE DE EVOLUCIÓN DELICTIVA

En el método de investigación para las conclusiones de Francisco Javier Salazar Soni, encontró una pirámide de evolución delictiva que va desde los delitos patrimoniales simples hasta la delincuencia organizada y armada.

Precisó que la parte baja de la pirámide delictiva que corresponde a las competencias de las policías municipales y estatales, que incluyen todo aquello que sucede a los ciudadanos de a pie, es decir delitos tales como el robo a los peatones, el robo a casa habitación, el robo a negocios con o sin violencia y el robo de vehículos, no parecen quedar sujetos a un ataque frontal.

Esta omisión policial en los municipios del país, provoca un aumento exponencial de las conductas delictivas, dada la inactividad de las propias corporaciones de policía.

A la evolución de la pirámide delictiva le sigue el robo de carga y a camiones de pasajeros, robo de vehículo y de combustible, de camiones de valores y asaltos a cuentahabientes. Sube de nivel cuando se trata de homicidios y secuestros, pero la voz de alarma se encuentra en el crecimiento exagerado del delito

de extorsión.

LA EXTENSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

Los datos del especialista y asesor en materia de seguridad, refieren que el crimen organizado ha coptado gran parte del territorio nacional, lo que a su vez les ha hecho ganar terreno hasta meterse de lleno en los procesos electorales.

Quien presenta los mayores estándares de calidad del equipo de trabajo, son los grupos criminales que incluso patrullan las comunidades para cuidar sus territorios.

Precisa que los propios grupos generan comandos operativos y andan patrullando las calles y las comunidades, completamente armados. Utilizan carreteras, caminos y veredas y por lo general viajan en convoyes de un número grande de vehículos en los que solo circula gente armada.

SIN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A su juicio, es tan desordenada la planeación de la seguridad que ni siquiera hay objetivos estratégicos.

El discurso que no se traduce en diferencia operativa habla de seguridad interior, seguridad pública, seguridad nacional y defensa nacional, pero en esa planeación de ocurrencias, van en el mismo espacio la policía municipal, la policía estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Aseguró que en la serie de objetivos estratégicos, se confunde la naturaleza de cada una de las corporaciones, a pesar de que fueron creadas con una normatividad específica para cada una.

Recordó que en una función normal de los cuerpos de seguridad, la Policía Municipal debería ser el cuerpo de proximidad, e incluso preventiva y táctica. La policía estatal debería de ser reactiva, de persecución y estratégica operacional de todos los delitos del fuero común.

Para el caso de la Guardia Nacional, la ubica como un grupo de agentes cuya naturaleza y función todavía no se conoce con precisión. "Pareciera ser un ajonjolí de todos los moles", porque hay quien les asigna roles de policía municipal, o a veces andan inmiscuidos en los trabajos de las policías estatales, no hay una función clara en las carreteras y de pronto se les ve en cuestiones tácticas con la Secretaría de la

Defensa Nacional.

COORDINAR LO DESCOORDINADO

Otra anomalía que encuentra en materia de seguridad pública, es la supuesta coordinación que en realidad no lo es. Halla como indispensable la coordinación entre cuerpos de seguridad y sin embargo, es inconcebible pensar en la coordinación de policías si por sí solas las instituciones están muy descoordinadas.

"Si adentro de las instituciones policiales no hay coordinación, mucho menos habrá coordinación con otras corporaciones".

Recordó que el sistema los involucra en la prevención, en la persecución del delito, en la impartición de justicia y en la administración penitenciaria, lo que confirma la complejidad para trabajar con las

instituciones de seguridad y conseguir o por lo menos aspirar a resultados, por la gran dispersión de objetivos estratégicos.

El problema es que se considera que todo es seguridad pública y seguridad nacional, cuando todas esas políticas están afectando con mayor fuerza a las policías municipales, las que representan la piedra angular y más importante del país para la coordinación en materia de seguridad, primer contacto y cuerpo de policía que necesita ser empoderado y puro en su origen, vocacional, de carácter civil, profesional y disciplinado, pero en realidad no es así.

En resumen, confunden la seguridad nacional y la seguridad pública y la seguridad del estado, cuando la seguridad pública va destinada a mantener el orden y la convivencia social, lo que abona a la banalización de los activos de seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad interior.

OLA DE MEMBRETES

Precisa que los gobiernos han puesto de moda cambiar los membretes de los cuerpos de policía, les ponen otro color, dejan a los agentes con uniformes diferentes, hasta les cambian de dirección de Seguridad a Secretaría de Seguridad, se refieren a una protección ciudadana, pero en esencia ni siquiera hay un cambio real, lo que abona a una confusión premeditada por políticas públicas para dar una señal de un cambio que no existe, con excepción de la creación de la guardia nacional que no tiene una función específica y únicamente ahí está. En el caso de la Seguridad Pública, precisa que se le tergiversa maliciosamente con la seguridad ciudadana, pero a fin de cuentas no estamos ante una institución que brinde seguridad ciudadana como enfoque centrado en la prevención y en la convivencia social, en los gobiernos locales en las organizaciones civiles, además de que tenga que fomentar la paz, la cohesión social y la corresponsabilidad social.

Precisó que en una policía municipal tiene que haber mucha labor de prevención, pero además no debe ser reactiva solamente, pero además tiene que resolver las causales de la violencia en su territorio.

POLICÍAS TESTIMONIALES

En México hay 2 mil 478 corporaciones policiales municipales, cada una con distintos marcos normativos y procedimientos de operación, la mayoría de ellas sin ninguna conducción, ni vigilancia ni respaldo institucional, a lo que se agrega que algunos alcaldes en el país trabajan para sus alcaldías pero también para el crimen organizado o tienen intereses ilícitos y tienen a su disposición una fuerza institucional consagrada en el artículo 115 de la Constitución Federal a disposición de ellos y de un manejo sin consecuencias jurídicas.

Agregó que la agravante es que más de la mitad de esas policías cuentan con 8, 9 o 10 policías municipales, en el contraste con las organizaciones criminales que tienen más personal, están armados fuertemente, son mucho más violentos y tienen muy alta capacidad de corrupción y cooptación de los cuerpos policiales.

"La policía municipal es la primera línea de defensa del estado mexicano contra la delincuencia y es la de proximidad que está tomada o nulificada o simplemente en 32 años, en vez de evolucionar involucionó porque nadie se preocupó por el fortalecimiento institucional y de la normatividad".

AGENTES DE FALTAS CÍVICAS

Un problema de desapego con los grandes conflictos de seguridad del país, lo detecta en las proporciones que pasan el tiempo arreglando faltas cívicas y administrativas pero no están atacando los delitos, generando una falsa percepción de que están cumpliendo.

Precisa que la función policial más destacada, tanto de municipales como de estatales, son los asuntos administrativos que son competencia de los municipios y por lo general son operativos diseñados con fines recaudatorios.

El problema es mayor por los agentes policiales que están mal pagados, no tienen proyecto de vida y carecen de servicio civil de carrera, además de contar con niveles muy bajos de escolaridad.

En el estudio, establece que el promedio de edad de los policías es de un mínimo de 35 o 40 años, más del 69% de los policías en activo reciben un ingreso máximo de entre 10 y 15 mil pesos.

POCA ESPERANZA

Para Francisco Salazar Soni, corregir ese esquema de seguridad no abriga esperanzas a corto plazo, porque el daño es de tal magnitud que se requerirá de acciones de fondo para la reingeniería institucional de las policías.

Precisó que se debe empezar por identificar los problemas, pero no solo mostrar una actitud de voluntad de atacarlos, sino planear y organizar el cambio institucional de cada cuerpo de seguridad, asignarle un rol ordenado y buscar resultados.