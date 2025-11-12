La UASLP sigue esperando pago de deuda de SF

La Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) esperará al fin de la primera quincena de noviembre para que la Secretarìa de Finanzas (SF) del gobierno estatal salde el adeudo de 201.6 millones de pesos con dicha institución, correspondiente al presente ejercicio fiscal.

En caso de que lo anterior no suceda, corresponderá al Consejo Directivo Universitario (CDU) decidir los siguientes pasos a seguir en el proceso de negociación entre las partes.

Así lo informaron fuentes autorizadas de la casa de estudios al ser cuestionadas sobre el estatus que guarda el tema del adeudo financiero, luego de que en este mismo medio periodístico se reveló que el decreto de readecuación presupuestal que ayer aprobó el Congreso del Estado a favor de la Secretaría de Finanzas (Sefin), podría posponer hasta por un mes el pago de 201.6 millones de pesos pendientes a la Universidad.

Voceros de la institución académica informaron que no ha habido mayores acercamientos con la titular de la Sefin, Ariana García Vidal, o con otros funcionarios del gobierno estatal, pero que la Universidad mantiene y mantendrá siempre su disposición al diálogo.

Para las fuente de la UASLP, el pago del adeudo en noviembre le daría la certeza de que se podrá cumplir con los compromisos salariales de fin de año con su base trabajadora, aparte de poder resolver otros pendientes financieros antes de que termine el presente año.