Congreso enfrenta 11 laudos laborales, pero desconocen monto

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El Congreso de San Luis Potosí tiene 11 laudos laborales pendientes de pago y aún no precisa cuánto representan estas obligaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Roberto García Castillo, reconoció que los procedimientos siguen acumulándose y que se prevé solicitar recursos extraordinarios para atenderlos.

Cuestionado sobre una posible falta de defensa jurídica del Legislativo, el diputado respondió que se trata de personas que dejaron de prestar sus servicios en el Congreso y a quienes corresponde recibir una remuneración. No detalló las causas de los fallos ni el monto que deberá cubrirse.

El pendiente se suma a la solicitud de 349 millones 863 mil pesos para el presupuesto legislativo de 2027, aprobada por la Jucopo el 6 de octubre. La propuesta representa un incremento de 7.08 por ciento frente al presupuesto inicial de 2026, aunque no se ha precisado si el pago de los laudos está contemplado en esa cantidad o requerirá recursos adicionales.

Del presupuesto solicitado, 303 millones 944 mil 628 pesos corresponden a servicios personales, equivalentes al 86.9 por ciento del total. El proyecto también contempla 10.5 millones de pesos para consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.

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García Castillo señaló que el Congreso debe prever recursos para cumplir mandatos judiciales, atender incrementos salariales y realizar consultas pendientes, sin exceder el techo presupuestal referido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Afirmó que la intención es no dejar adeudos a la siguiente Legislatura, aunque no informó cuánto costarán los 11 laudos ni el monto total de la bolsa extraordinaria.