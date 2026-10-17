logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Congreso enfrenta 11 laudos laborales, pero desconocen monto

Podrían requerir recursos extraordinarios para pagar a los extrabajadores

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 17, 2026 11:43 a.m.
A
José Roberto García Castillo / Foto: Pulso

José Roberto García Castillo / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Congreso de San Luis Potosí tiene 11 laudos laborales pendientes de pago y aún no precisa cuánto representan estas obligaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Roberto García Castillo, reconoció que los procedimientos siguen acumulándose y que se prevé solicitar recursos extraordinarios para atenderlos.

      Cuestionado sobre una posible falta de defensa jurídica del Legislativo, el diputado respondió que se trata de personas que dejaron de prestar sus servicios en el Congreso y a quienes corresponde recibir una remuneración. No detalló las causas de los fallos ni el monto que deberá cubrirse.

      El pendiente se suma a la solicitud de 349 millones 863 mil pesos para el presupuesto legislativo de 2027, aprobada por la Jucopo el 6 de octubre. La propuesta representa un incremento de 7.08 por ciento frente al presupuesto inicial de 2026, aunque no se ha precisado si el pago de los laudos está contemplado en esa cantidad o requerirá recursos adicionales.

      Del presupuesto solicitado, 303 millones 944 mil 628 pesos corresponden a servicios personales, equivalentes al 86.9 por ciento del total. El proyecto también contempla 10.5 millones de pesos para consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      García Castillo buscaría diputación federal por Morena

      Se registran movimientos entre diputados locales de Morena para cargos rumbo a la próxima elección.

      García Castillo señaló que el Congreso debe prever recursos para cumplir mandatos judiciales, atender incrementos salariales y realizar consultas pendientes, sin exceder el techo presupuestal referido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

      Afirmó que la intención es no dejar adeudos a la siguiente Legislatura, aunque no informó cuánto costarán los 11 laudos ni el monto total de la bolsa extraordinaria.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Congreso enfrenta 11 laudos laborales, pero desconocen monto
      Congreso enfrenta 11 laudos laborales, pero desconocen monto

      Congreso enfrenta 11 laudos laborales, pero desconocen monto

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Podrían requerir recursos extraordinarios para pagar a los extrabajadores

      Persisten estructuras que limitan a mujeres: Tuñón Pablos
      Persisten estructuras que limitan a mujeres: Tuñón Pablos

      Persisten estructuras que limitan a mujeres: Tuñón Pablos

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La organización colectiva es indispensable para impulsar cambios, señaló

      Dirigente panista dejó de prestar servicios a la alcaldía: EGC
      Dirigente panista dejó de prestar servicios a la alcaldía: EGC

      Dirigente panista dejó de prestar servicios a la alcaldía: EGC

      SLP

      Rolando Morales

      Contrato por honorarios no era ilegal, pero se prestaba a una disputa política, señaló el alcalde

      El PAN ve dificultades en ley que garantiza dinero a Bomberos
      El PAN ve dificultades en ley que garantiza dinero a Bomberos

      El PAN ve dificultades en ley que garantiza dinero a Bomberos

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Podría enfrentar controversias legales por la autonomía presupuestal de los Ayuntamientos