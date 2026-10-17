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El PAN ve dificultades en ley que garantiza dinero a Bomberos

Podría enfrentar controversias legales por la autonomía presupuestal de los Ayuntamientos

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 17, 2026 10:42 a.m.
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Foto: Pulso

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      La autonomía presupuestal de los ayuntamientos podría obstaculizar la reforma que busca obligar a los 59 municipios de San Luis Potosí a destinar recursos públicos a los cuerpos de bomberos.

      El diputado Rubén Guajardo Barrera advirtió que la disposición podría ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluso sin establecer un monto fijo de aportación.

      La iniciativa del diputado Luis Emilio Rosas Montiel presentada en abril, plantea reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre para obligar a los ayuntamientos a asignar recursos a estas corporaciones e incluir el rubro como prioridad presupuestal. También contempla visitas a estaciones y comandancias para evaluar sus condiciones antes de definir el presupuesto anual.

      Actualmente, ocho cuerpos de bomberos voluntarios atienden emergencias en 59 municipios, con corporaciones que cubren en promedio entre ocho y nueve demarcaciones. La propuesta busca atender la falta de financiamiento garantizado y las necesidades operativas de los cuerpos de emergencia, algunos de los cuales trabajan con equipo obsoleto.

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      Guajardo, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso estatal, sostuvo que el artículo 115 constitucional reconoce la autonomía presupuestal y financiera de los municipios. Añadió que los bomberos no forman parte de las administraciones municipales, por lo que imponerles una obligación de financiamiento podría derivar en una controversia constitucional.

      La iniciativa será analizada durante el actual periodo legislativo. Guajardo planteó dialogar con Rosas Montiel y los ayuntamientos para ajustar la propuesta y evitar una impugnación que impida su aplicación, con la meta de que los cuerpos de bomberos reciban más recursos públicos en 2027.

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