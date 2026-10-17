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Persisten estructuras que limitan a mujeres: Tuñón Pablos

La organización colectiva es indispensable para impulsar cambios, señaló

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 17, 2026 11:07 a.m.
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Esperanza Tuñón Pablos/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      El acceso de las mujeres a espacios de poder no elimina las desigualdades que enfrentan, pues persisten estructuras que limitan sus oportunidades de desarrollo.

      Así lo planteó la socióloga e investigadora mexicana Esperanza Tuñón Pablos durante el Coloquio Internacional de Historia de mujeres, género y sexualidades, donde reflexionó sobre las barreras que continúan presentes pese a los avances en materia de igualdad.

      Durante su participación en el foro "Las mujeres que se organizan, la lucha de las mujeres en México", señaló que, aunque cada vez más mujeres ingresan y concluyen estudios universitarios, esto no garantiza su incorporación al mercado laboral. Advirtió que incluso quienes cuentan con doctorados y posdoctorados pueden enfrentar dificultades para conseguir empleo, en un contexto en el que la educación ha perdido valor como garantía de mejores oportunidades.

      Tuñón Pablos también destacó que las desigualdades se reproducen mediante normas de género que mantienen a las mujeres vinculadas a las tareas de cuidado, aun cuando trabajan y contribuyen al sostenimiento económico. Por ello, consideró fundamental cuestionar la masculinidad hegemónica y modificar las formas en que se educa a los hombres para avanzar hacia relaciones más igualitarias.

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      La investigadora sostuvo que la violencia económica, psicológica y física continúa presente en distintos ámbitos, por lo que la lucha por la igualdad sigue siendo una demanda central. Aclaró que el objetivo del feminismo no es excluir a los hombres, sino construir una sociedad en la que todas las personas tengan oportunidades de desarrollo.

      Ante este escenario, planteó que la organización colectiva es indispensable para impulsar cambios, aunque reconoció que no todas las mujeres comparten las mismas posturas. Consideró necesario mantener el diálogo, identificar puntos en común y construir consensos que permitan enfrentar las desigualdades, especialmente en un contexto que describió como adverso para la consolidación de las conquistas sociales.

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