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Dirigente panista dejó de prestar servicios a la alcaldía: EGC

Contrato por honorarios no era ilegal, pero se prestaba a una disputa política, señaló el alcalde

Por Rolando Morales

Octubre 17, 2026 10:58 a.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Enrique Galindo Ceballos / Foto: Alberto Martínez-Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que Enrique Dahud Uresti, secretario general en funciones de presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), terminó su relación contractual con el Ayuntamiento capitalino, donde colaboraba mediante un contrato por honorarios para realizar asesorías en materia de gobernabilidad.

      Galindo Ceballos sostuvo que la contratación no era ilegal, pero consideró legítima la decisión de Dahud Uresti de separarse para evitar que su colaboración con el gobierno municipal se convirtiera en motivo de disputa política durante el año previo al proceso electoral de 2027.

      El edil respaldó la determinación del dirigente panista y aseguró que responde a una decisión personal.

      El alcalde precisó que entre Dahud Uresti y el Ayuntamiento no existía una relación laboral, sino una prestación de servicios profesionales por honorarios. Como parte de sus funciones, el panista realizaba asesorías para la administración municipal en materia de gobernabilidad, cuyos informes, afirmó, están documentados.

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      La salida se produjo después de que se hiciera pública la colaboración de Dahud Uresti con el Ayuntamiento, al mismo tiempo que desempeñaba funciones al frente del PAN en San Luis Potosí.

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      Al ser cuestionado sobre la cantidad de personas contratadas por honorarios en el gobierno municipal, Galindo señaló que este esquema representa una práctica tradicional en la administración pública y estimó que podría abarcar alrededor del 20 por ciento de la nómina.

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