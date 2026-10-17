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Gobierno federal pide estar atentos al avance de "Trudy"

Se establecen zonas de prevención y vigilancia por efectos de huracán y tormenta tropical.

Por El Universal

Octubre 17, 2026 11:56 a.m.
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Gobierno federal pide estar atentos al avance de Trudy
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      Este sábado, el huracán categoría 1 Trudy se localizó aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 425 km al oeste de Acapulco, Guerrero. Esta mañana presentó vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

      Huracán Trudy: ubicación y vientos reportados por Conagua

      El fenómeno originará lluvias intensas en Colima y en la zona sur y en la costa de Michoacán; muy fuertes en la costa y zona sur de Jalisco y en el sur de Nayarit, así como lluvias fuertes en el suroeste de Guerrero. La información meteorológica fue compartida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien brevemente escribió "atento aviso".

      Trudy también ocasionará viento de 80 a 90 kilómetros por hora con rachas de 100 a 120 km/h y oleaje de 5 a 7 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y olas de 2 a 3 metros de altura en la costa de Guerrero.

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      Protección Civil emite recomendaciones por huracán Trudy

      "Las precipitaciones generadas por Trudy podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil", advirtió.

      Por lo anterior, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció como zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit, y se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

      Estableció además zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, Michoacán; zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Zihuatanejo, Guerrero, y desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

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