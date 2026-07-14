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Les enseñarán seguridad digital en campamento

Por Leonel Mora

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Les enseñarán seguridad digital en campamento
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      En el inicio de los campamentos de verano en Villa de Pozos, se subrayó que este tipo de eventos permiten a las y los menores participantes descubrir talentos, fortalecer su autoestima y fomentar valores esenciales.

      Por primera vez, habrá actividades de seguridad digital y de protección al medio ambiente, entre muchos otros temas.

      El acto de inicio se realizó ayer lunes en la Biblioteca Municipal "Dr. Francisco de Asís Castro", en presencia de más de 100 menores participantes, evento al que acudió la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas y otros funcionarios municipales.

      Durante poco más de dos semanas, niñas y niños tendrán un espacio seguro de aprendizaje, recreación y desarrollo integral durante el periodo vacacional en el que habrá actividades educativas, culturales, deportivas y formativas impulsadas por la Dirección de Educación del gobierno municipal.

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      Además de los temas de seguridad digital y de cuidado del medio ambiente, también habrá talleres digitales, teatro guiñol y sesiones de cuentacuentos entre otras dinámicas diseñadas para promover la convivencia, la creatividad y el desarrollo de nuevas habilidades.

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