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El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Mercado Garay, rechazó que su bancada haya propuesto incrementos en distintos rubros del proyecto de Ley de Ingresos 2027 y posteriormente votado en contra del documento, como lo señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Aseguró que esa versión no tiene sustento y que el motivo de su postura fue señalar la incongruencia de mantener ahora una política de cero aumentos, cuando durante los últimos cinco años se elevaron diversos cobros municipales.

Mercado Garay afirmó que incluso reclamó directamente al alcalde por las declaraciones que hizo sobre la postura del Partido Verde. Según relató, Galindo le respondió que había sido mal informado, ante lo cual, le pidió que se responsabilizara de la información difundida, pues insistió en que su fracción nunca votó en contra del proyecto por haber planteado incrementos.

El regidor adelantó que expondrá su razonamiento durante la sesión de Cabildo y cuestionó que la decisión de no aumentar impuestos y contribuciones se presente precisamente cuando faltan seis meses para el inicio del proceso electoral por la gubernatura.

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Recordó que desde 2021 el Ayuntamiento ha incrementado en cuatro ocasiones el impuesto predial, además de modificar valores catastrales y elevar multas y derechos que, dijo, han repercutido en la economía de los ciudadanos.

También señaló que el Ayuntamiento ya pagó más de dos millones de pesos en intereses por el crédito quirografario de 200 millones de pesos contratado meses atrás. A esto sumó el intento de incorporar el cobro del alumbrado público, propuesta que, recordó, fue planteada ante el Congreso del Estado, por lo que consideró contradictorio que ahora la administración municipal sostenga que busca evitar cualquier afectación económica a la población.

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Aunque reconoció que el proyecto de Ley de Ingresos 2027 mantiene en gran medida los conceptos y ajustes de la propuesta anterior, Mercado Garay sostuvo que la narrativa del alcalde tiene un trasfondo político y busca posicionar al Ayuntamiento como una administración que no aumenta impuestos.

Sin embargo, insistió en que esa postura omite los incrementos aplicados durante los últimos años y las modificaciones que han encarecido distintos trámites y contribuciones municipales.