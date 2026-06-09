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Periodistas solicitan derogar la Ley Serrano

Consideran que se pone en riesgo la libertad de expresión

Por Rubén Pacheco

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Periodistas solicitan derogar la Ley Serrano
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      Por considerar que pone en riesgo la libertad de expresión, encabezados por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, tres periodistas solicitan derogar la "Ley Serrano", cuyo contenido pretende penalizar el mal uso de la inteligencia artificial.

      La moción que ingresó al Congreso del Estado el 5 de junio pasado, busca anular la reforma al Código Penal del Estado, aprobada el 14 de noviembre de 2025 con 18 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.

      Solicitan derogar Ley Serrano por discrecionalidad penal

      Aducen que el tipo penal establece un margen de discrecionalidad interpretativa "muy amplio", porque los conceptos que conforman la construcción de las disposiciones punitivas pueden comprender una diversidad de conductas que no necesariamente están bien definidas.

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      Advirtieron que en las recientes dos detenciones de una funcionaria municipal y comunicadora, así como de su madre, no se definieron de manera puntual y públicamente, cuáles eran las conductas concretas que se consideraron acreditadas para procesarlas penalmente.

      Acción de inconstitucionalidad ante la SCJN

      Robustecen el planteamiento con la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 tramitada por Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 17 de diciembre de 2025.

      La inconformidad del organismo autónomo considera que la sanción transgrede el principio de taxatividad en materia penal, porque no existe precisión y certeza de lo efectivamente prohibido, condición que puede generar arbitrariedades en su aplicación.

      "No hay en el decreto un solo criterio objetivo que permita trazar la frontera entre la crítica legítima a las autoridades -protegida de forma contundente por la Constitución mexicana y por todos los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito- y la conducta que se califica como criminalmente punible", sentencian.

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