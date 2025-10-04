logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lluvias garantizan abasto, pero dañaron los drenajes

Por Rolando Morales

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Lluvias garantizan abasto, pero dañaron los drenajes

El director general del Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, reconoció que la capital potosina enfrenta un panorama complejo en materia de abasto de agua y en el estado de la infraestructura hidráulica, la cual presenta un desgaste de más de seis décadas sin mantenimiento integral.

El funcionario señaló que, aunque las lluvias recientes han permitido que las presas San José, El Potosino y El Peaje se encuentren en un 98% de su capacidad, lo que garantiza suministro hasta mediados de 2026, también han provocado daños en calles y drenajes, principalmente en la zona norte de la ciudad. Ahí, dijo, la antigüedad de las redes ha derivado en fugas, socavones y colapsos.

Hernández Delgadillo destacó el caso del fraccionamiento Los Fresnos, donde se han detectado riesgos sanitarios graves, ya que en algunas tomas de agua potable se ha mezclado drenaje. Desde hace más de una semana, cuadrillas del organismo trabajan en la zona, aunque admitió que aún no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen del problema. Mientras tanto, se abastece a los vecinos con pipas de agua, una medida que calificó como “paliativa” y no como solución de fondo.

“Lo que sí garantizo a la gente de Los Fresnos es que no vamos a abandonar la zona hasta que resolvamos el problema”, afirmó el titular de Interapas, al tiempo que adelantó que este viernes se reuniría con su equipo técnico para definir las acciones específicas en el fraccionamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre los proyectos para resolver el problema hídrico en la capital el próximo año, Hernández Delgadillo subrayó que la estrategia apunta a una rehabilitación integral de la red hidráulica de San Luis Potosí. 

Explicó que actualmente existen cinco sectores principales y más de 10 microsectores que requieren atención, lo que demanda inversiones 

millonarias.

Finalmente, advirtió que la sectorización de la ciudad será clave para administrar el servicio de manera ordenada y evitar la actual dinámica de atender emergencias de forma reactiva. “Si no iniciamos este proyecto, seguirá postergándose como en los últimos 25 años”, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Soledad toman kinder ante indiferencia de las autoridades
En Soledad toman kinder ante indiferencia de las autoridades

En Soledad toman kinder ante indiferencia de las autoridades

SLP

Flor Martínez

Paterfamilias de un preescolar en la colonia La Lomita denunciaron serias afecciones del plantel

Necesario, nuevo modelo de gestión del agua para SGS
Necesario, nuevo modelo de gestión del agua para SGS

Necesario, nuevo modelo de gestión del agua para SGS

SLP

Ana Paula Vázquez

Esto iniciaría la transición del Interapas al control municipal: Gámez Macías

Detectan en SL, 114 casos de cáncer de mama durante 2025
Detectan en SL, 114 casos de cáncer de mama durante 2025

Detectan en SL, 114 casos de cáncer de mama durante 2025

SLP

Rubén Pacheco

En todos los casos, las mujeres resultaron víctimas de padecimiento en la entidad potosina

En SGS está activa la campaña de vacunación contra el sarampión
En SGS está activa la campaña de vacunación contra el sarampión

En SGS está activa la campaña de vacunación contra el sarampión

SLP

Flor Martínez