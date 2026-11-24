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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno busca que cada mexicano tenga una aplicación del Servicio Universal de Salud en su teléfono celular para agendar citas médicas, consultar su expediente clínico y recibir orientación sobre posibles problemas de salud mediante inteligencia artificial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el objetivo es que los pacientes puedan seleccionar el consultorio al que desean acudir y programar automáticamente una consulta, sin necesidad de trasladarse para solicitarla.

"Que cada mexicana y mexicano tenga una aplicación en su teléfono celular, sea Servicio Universal de Salud. Le picas al Servicio Universal de Salud y digas: ´Quiero hacer mi cita´. Que ahí mismo programes tu cita y que te la den de manera automática", expresó.

Indicó que la aplicación también podría incorporar inteligencia artificial para orientar a las personas sobre sus síntomas y determinar si requieren atención médica inmediata, aunque aclaró que esta herramienta no sustituirá a los médicos.

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"Claro que no sustituye al médico", puntualizó.

Sheinbaum también anunció que se implementará la receta electrónica en todo el sistema público de salud, para que los médicos puedan consultar desde sus computadoras qué medicamentos están disponibles en las farmacias y cuáles pueden utilizarse como sustitutos.

Asimismo, informó que avanzan en la digitalización de los expedientes clínicos para que cada paciente tenga un historial electrónico con sus consultas, alergias, enfermedades y resultados de estudios médicos.

Como parte de esta modernización, adelantó que en el IMSS-Bienestar desaparecerán los oficios en papel y toda la comunicación administrativa será electrónica.

"Ya no va a haber oficios de papel. Ya toda la comunicación va a ser electrónica", afirmó.

Explicó que esto permitirá a los directores de hospitales dar seguimiento a sus solicitudes de medicamentos y conocer cuándo fueron recibidas, si están disponibles en los almacenes y cuándo serán entregadas.

La Presidenta agregó que también se agilizaron los procesos de contratación de médicos, que anteriormente podían tardar hasta un año por trámites administrativos.

Finalmente, señaló que su gobierno busca aprovechar la tecnología y la automatización para mejorar los servicios médicos, facilitar la distribución de medicamentos y reducir los tiempos de atención a los pacientes.