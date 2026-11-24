Abiertas, la mayoría de vialidades: SSPC
Se mantiene el cierre en el paso a desnivel de la glorita del Real Inn
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que hasta las 10 horas de este martes están abiertas la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana.
Precisó que ya ha quedado liberado el bulevar Jacobo Payán con encharcamientos y continúa cierre vial en el paso a desnivel en la glorieta del Real Inn, al poniente de la ciudad.
La Policía Vial mantiene recorridos de seguridad, sigue indicaciones.
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