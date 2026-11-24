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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno todavía no define qué hospital del país será convertido en inteligente, como parte de los acuerdos de cooperación alcanzados con China durante su visita a ese país para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La mandataria federal explicó que uno de los compromisos con el gobierno chino es instalar en México un hospital con tecnología de última generación, similar a los que visitó en Shenzhen, donde conoció un centro médico con capacidad para mil 500 camas y sistemas de inteligencia artificial aplicados a la atención de pacientes.

"Lo primero es poder instalar en México un hospital inteligente, iniciar con eso y, a partir de ahí, ver cómo podemos avanzar en otros hospitales. Todavía no definimos cuál hospital", señaló durante su conferencia matutina.

Sheinbaum detalló que el modelo contempla incorporar herramientas de inteligencia artificial para interpretar estudios médicos, así como robots que trasladan muestras de laboratorio y sistemas automatizados que distribuyen medicamentos y materiales médicos entre las habitaciones.

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Explicó que estas tecnologías permitirían agilizar los diagnósticos, particularmente en hospitales donde no hay médicos radiólogos o especialistas suficientes para interpretar estudios de imagen.

Como ejemplo, mencionó que mediante inteligencia artificial se pueden analizar tomografías para identificar posibles tumores y establecer probabilidades de lesiones, aunque aclaró que la valoración y confirmación del diagnóstico debe estar a cargo de un médico.

La Presidenta indicó que México también trabaja en centros de interpretación médica a distancia, donde las imágenes tomadas en hospitales puedan enviarse para su análisis y posteriormente regresar con el diagnóstico correspondiente.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que durante la visita a China también conocieron un modelo de atención que combina tecnología, prevención, atención primaria y medicina tradicional.

El funcionario destacó que uno de los avances observados fue el análisis remoto de biopsias con inteligencia artificial, herramienta que permite identificar lesiones que en ocasiones no pueden visualizarse mediante la revisión convencional con microscopio.

Señaló que México ya trabaja en un centro de integración para realizar interpretaciones remotas de biopsias y que está próximo a inaugurar un centro de atención radiológica que permitirá enviar imágenes médicas para analizarlas con mayor precisión mediante inteligencia artificial.

Kershenobich sostuvo que la incorporación de estas herramientas busca mejorar la calidad y seguridad de la atención médica, además de hacer más eficientes los servicios hospitalarios.

Sheinbaum agregó que, además de la instalación del hospital inteligente, los acuerdos con China contemplan intercambios de médicos mexicanos para capacitación e investigación científica, así como la posibilidad de que especialistas chinos viajen a México para compartir conocimientos.

Sin embargo, reiteró que todavía está pendiente definir qué hospital será seleccionado para iniciar este proyecto de cooperación tecnológica.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el avance de los consultorios médicos de atención al primer nivel, en el marco del Sistema Universal de Salud que se prevé comiencen a operar en enero del próximo año.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó un fortalecimiento de IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar y que el objetivo es llegar a 12 mil 750 consultorios.

Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, expuso que de la meta de 12 mil 750 consultorios, 6 mil 710 están listos para operar a inicios del próximo año.

Además, se han realizado 5 mil 325 asambleas para que las personas decidan cómo utilizar los recursos para los consultorios de manera directa. Han participado cerca de 200 mil personas en 24 estados.

Ramírez mencionó que 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar han sido entregadas a los comités para que puedan iniciar a operar estos consultorios con distintas inversiones como pinturas, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, destacó el equipamiento de estos consultorios y garantizó que habrá medicamentos e insumos.

Al señalar que sigue abierta la convocatoria para que profesionales de la salud atiendan estos consultorios, Clark mencionó que 82 mil personas han atendido y se han registrado.

"A la fecha llevamos 4 mil 310 personas que ya están asignadas a un consultorio; es decir, de los casi 5 mil 300 que tiene una asamblea, más de 4 mil 300 ya tienen un personal profesional de la salud", refirió.

Para las y los profesionales de la salud interesados en participar en estos consultorios, el subsecretario de Salud mencionó que se da un apoyo económico para médicos de cerca de 20 mil pesos, con cobertura en el IMSS.

"Y muy importante: 91 tipos de medicamentos garantizados, diseñados por médicos de la Secretaría de Salud de todos los mexicanos, así como cerca de 30 distintos insumos adicionales de material de curación, desde gasas hasta cualquier tipo de insumo que requiere el enfermero, la enfermera, el médico, la médica para operar estos consultorios", dijo.