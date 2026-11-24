Detienen a señalado como productor de drogas para "Los Mayos"
Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán
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(Semar), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron en las inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá, Sinaloa a un presunto delincuente identificado como Samuel Félix.
El hoy detenido es uno de los principales productores de drogas sintéticas en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a una de las facciones de "Los Mayos".
Los uniformados le aseguraron un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas que contenían droga sintética.
Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, quien determinará su situación jurídica.
Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de mantener la coordinación y el intercambio de información de inteligencia para combatir a los grupos delictivos y contribuir a la seguridad de la población.
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