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(Semar), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron en las inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá, Sinaloa a un presunto delincuente identificado comoEl hoy detenido es uno de los principales productores de drogas sintéticas en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a una de las facciones de "".Los uniformados le aseguraron unabastecidos y dos bolsas que conteníanAl detenido se le informaron susy, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente delde la(FGR) en Culiacán, quien determinará su situación jurídica.Las instituciones que integran elrefrendaron su compromiso de mantener lay el intercambio de información depara combatir a los grupos delictivos y contribuir a la seguridad de la población.