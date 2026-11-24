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El Partido Verde (PVEM) en San Luis Potosí no tiene información propia sobre los 22 millones de pesos que el DIF estatal destinó a publicidad en Latinus durante los últimos tres años.

Su dirigente, Ignacio Segura Morquecho, aseguró que el partido conoce únicamente los datos disponibles en las plataformas de transparencia y que corresponde al Gobierno del Estado y a la dependencia estatal explicar los pagos.

Al preguntarle si el PVEM sabía que recursos públicos se destinaban a un medio de comunicación, Segura Morquecho sostuvo que no es un gasto que realice el partido.

Los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, identificados por la Unidad de Datos de SinEmbargo.mx, muestran que el DIF estatal pagó 22 millones 40 mil pesos a BCG Limited Consulting, empresa detrás de Latinus.

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Los desembolsos fueron de 3 millones 480 mil pesos en 2024, 13 millones 920 mil en 2025 y 4 millones 640 mil durante el primer semestre de 2026.

Los pagos abarcan el periodo en que Ruth González Silva estuvo al frente de la presidencia honoraria del DIF, cargo que ocupó hasta 2024. En los registros de enero a junio de 2026, el DIF reportó egresos por 418 millones de pesos y los pagos a Latinus fueron los únicos gastos en publicidad oficial localizados en ese periodo.