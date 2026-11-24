Accidente en puente de Gálvez deja un herido
Ocurrió después de la medianoche y fue atendido por autoridades de Soledad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una persona quedó lesionada en un choque de vehículo contra objeto fijo en carretera a Rioverde.
El reporte se recibió entre la noche de lunes y madrugada de martes, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet circulaba sobre carretera Rioverde con dirección a Periférico Oriente.
Al perder el control, choca con el muro de contención del puente Gálvez, que divide carril central y carril lateral. Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente, atendiendo a una persona lesionada.
Captan disparos y golpiza a un hombre en carretera a Rioverde
La grabación ubicaría el incidente bajo un puente peatonal, a la altura de Privadas de la Hacienda
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Accidente en puente de Gálvez deja un herido
Pulso Online
Ocurrió después de la medianoche y fue atendido por autoridades de Soledad
Abiertas, la mayoría de vialidades: SSPC
Redacción
Se mantiene el cierre en el paso a desnivel de la glorita del Real Inn