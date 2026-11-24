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Una persona quedó lesionada en un choque de vehículo contra objeto fijo en carretera a Rioverde.

El reporte se recibió entre la noche de lunes y madrugada de martes, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet circulaba sobre carretera Rioverde con dirección a Periférico Oriente.

Al perder el control, choca con el muro de contención del puente Gálvez, que divide carril central y carril lateral. Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente, atendiendo a una persona lesionada.

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