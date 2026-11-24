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Únicamente daños materiales se reportan en un choque de dos vehículos en el cruce de Zenón Fernández y Benigno Arriaga, en la colonia Jardines del Estadio.

El reporte se recibió cerca de las 11:00 de la mañana, cuando colisionaron los guiadores de una Honda que circulaba sobre la avenida y un Volkswagen.

Al parecer, fue la falta de precaución en un cruce de alto total obligatorio, lo que ocasionó el choque.

Al sitio acudieron peritos de la SSPC municipal, quienes tomaron conocimiento del incidente para el deslinde de responsabilidades.

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