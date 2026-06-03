Aumenta la contratación de migrantes
Las empresas locales emplean a personas de origen cubano y venezolano
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La mano de obra migrante proveniente principalmente de Centroamérica se ha convertido en un apoyo importante para cubrir vacantes en San Luis Potosí, donde cerca del 80 por ciento de los trabajadores extranjeros que llegan al estado, tienen ese origen, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Crisógono Sánchez Lara.
Mano de obra migrante centroamericana en San Luis Potosí
El funcionario explicó que además de centroamericanos, las empresas potosinas también han incorporado a personas originarias de Cuba y Venezuela, quienes arriban al estado con documentación regularizada y el acompañamiento de organismos internacionales como ACNUR para facilitar su inserción laboral.
Dinamismo económico y generación de empleo formal
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Sánchez Lara señaló que el dinamismo económico de la entidad y la constante demanda de personal han convertido a San Luis Potosí en uno de los destinos elegidos por migrantes que buscan una oportunidad de empleo formal, particularmente en sectores como la industria automotriz y la manufactura.
Indicó que tan solo durante el primer cuatrimestre de 2026 se generaron alrededor de 7 mil 500 nuevos empleos formales en la entidad, cifra que aún no contempla los resultados registrados durante mayo.
El titular de la STPS aseguró que la estrategia estatal mantiene como prioridad la reducción de la informalidad laboral y la promoción de condiciones de inclusión para distintos sectores de la población, entre ellos mujeres y personas migrantes que buscan incorporarse al mercado laboral potosino.
Se reduce el tránsito de migrantes por San Luis
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