Mantiene SSPC defensa de sus cuatro elementos

Después de que un juzgado del estado de Zacatecas vinculó a proceso a cuatro policías estatales potosinos, presuntamente vinculados en el hallazgo de siete cadáveres en territorio zacatecano, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sostuvo que San Luis Potosí mantiene la misma postura inicial: los oficiales acudieron al lugar por un llamado del 9-1-1.

En días pasados, los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) María N., José N., Etelberto N. y Roni N., fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada en aquel estado, relacionados con el abandono de las víctimas.

El mando policial remarcó que, si bien el posicionamiento del Gobierno del Estado respecto del actuar policial se sustenta en evidencias acreditadas, no especificó si las mismas las ha remitido a la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, sin embargo, confirmó que ya se entregó información.

“Nosotros mantenemos nuestra postura inicial y por protocolo y procedimiento, se han iniciado las carpetas (de investigación) dentro de Asuntos Internos contra los cuatro policías”, aseveró en entrevista.

Juárez Hernández declaró que la dependencia estatal se mantendrá al tanto de la averiguación penal contra los guardias civiles, y con ellos progresar en la investigación administrativa en Asuntos Internos.

“Nosotros estamos atentos a los sucesos. No tenemos toda la información, porque forma parte de la carpeta de investigación a la que solamente la defensa tiene acceso y, a la mejor sí podemos tener información de las solicitudes que nos han realizado”, remató.