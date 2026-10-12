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Escasez de medicamentos los encarece

El sistema público de salud no cumple sus objetivos: especialista Galván Arroyo

Por Samuel Moreno

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Escasez de medicamentos los encarece
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      La escasez de medicamentos e insumos en hospitales públicos ha presionado los precios de los tratamientos en el sector privado, donde algunos fármacos oncológicos han registrado incrementos de entre 200 y 250 por ciento, advirtió Manuel Alejandro Galván Arroyo, presidente del Clúster Turístico Médico y Salud de San Luis Potosí.

      Escasez de medicamentos y su impacto en tratamientos oncológicos

      El especialista señaló que uno de los principales retos del sistema de salud mexicano es garantizar que toda la población tenga acceso a la atención oncológica, debido a que la falta de medicamentos dificulta la continuidad de los tratamientos y limita la capacidad económica de las familias para enfrentar estas enfermedades.

      Presuntas irregularidades y repercusiones en San Luis Potosí

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      Respecto a las presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos oncológicos y sus posibles repercusiones en San Luis Potosí, Galván Arroyo indicó que el organismo desconoce si ocurrieron afectaciones específicas o si hubo fallecimientos relacionados con estos hechos, por lo que evitó confirmar alguna consecuencia directa en la entidad.

      Sin embargo, sostuvo que el desabasto de medicamentos y materiales médicos en hospitales públicos es una problemática que se presenta en distintas partes del país y que, a su consideración, contribuye al encarecimiento de la atención privada, lo que dificulta que una parte de la población pueda costear sus tratamientos.

      Galván Arroyo también señaló que los distintos tipos de cáncer han mostrado un incremento, aunque destacó la preocupación por el cáncer de mama debido a su frecuencia. Ante ello, llamó a reforzar las acciones de prevención y detección oportuna, así como a mantener la participación social en las campañas dirigidas a combatir esta enfermedad.

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