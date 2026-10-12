logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nuevo municipio sin liderazgos definidos

El panorama político luce difuso

Por Leonel Mora

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Nuevo municipio sin liderazgos definidos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A menos de un año de que Villa de Pozos elija por primera vez a su Ayuntamiento y a su alcalde o alcaldesa mediante voto directo, el panorama político luce difuso y sin actores plenamente definidos.

      Los partidos con mayor peso estatal, como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tienen sedes formales en Pozos ni un despliegue territorial claro. Su actividad se limita a coordinadores de zona o a reuniones aisladas, pero sin presencia pública sostenida.

      De momento, la única señal gráfica reciente proviene de Movimiento Ciudadano (MC), que ha comenzado a marcar bardas en la cabecera municipal, una estrategia típica de posicionamiento temprano en municipios donde aún no existe estructura partidista formal.

      En este escenario, Dante Alan Carreón Sandoval, ex integrante del anterior Concejo Municipal, se mantiene como uno de los pocos actores visibles con actividad comunitaria constante y presencia en redes sociales. Otros liderazgos emergentes operan con bajo perfil y sin narrativa política explícita, quizás porque prefieren evitar el desgaste prematuro.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En resumen, el mapa político de Villa de Pozos luce fragmentado: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) domina la imagen y la narrativa institucional del gobierno local; MC aparece como actor emergente; los partidos tradicionales están poco menos que ausentes, y los liderazgos vecinales aún no se consolidan.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma
      Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma

      Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma

      SLP

      Rubén Pacheco

      Obra incluye renovación de concreto, agua, drenaje y alumbrado led en tramo norte de la capital.

      Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP
      Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP

      Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP

      SLP

      Redacción

      Beneficiarios deben mantener datos actualizados para recibir apoyos económicos y despensas.

      SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad
      SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad

      SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad

      SLP

      Redacción

      Las detenciones de narcomenudistas por la Guardia Civil Estatal aumentan la demanda en cárceles locales.

      SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo
      SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo

      SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo

      SLP

      Redacción

      El municipio de Vanegas lidera la producción estatal con el 96%, seguido por Rioverde y Matehuala.