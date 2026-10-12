Nuevo municipio sin liderazgos definidos

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A menos de un año de que Villa de Pozos elija por primera vez a su Ayuntamiento y a su alcalde o alcaldesa mediante voto directo, el panorama político luce difuso y sin actores plenamente definidos.

Los partidos con mayor peso estatal, como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tienen sedes formales en Pozos ni un despliegue territorial claro. Su actividad se limita a coordinadores de zona o a reuniones aisladas, pero sin presencia pública sostenida.

De momento, la única señal gráfica reciente proviene de Movimiento Ciudadano (MC), que ha comenzado a marcar bardas en la cabecera municipal, una estrategia típica de posicionamiento temprano en municipios donde aún no existe estructura partidista formal.

En este escenario, Dante Alan Carreón Sandoval, ex integrante del anterior Concejo Municipal, se mantiene como uno de los pocos actores visibles con actividad comunitaria constante y presencia en redes sociales. Otros liderazgos emergentes operan con bajo perfil y sin narrativa política explícita, quizás porque prefieren evitar el desgaste prematuro.

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En resumen, el mapa político de Villa de Pozos luce fragmentado: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) domina la imagen y la narrativa institucional del gobierno local; MC aparece como actor emergente; los partidos tradicionales están poco menos que ausentes, y los liderazgos vecinales aún no se consolidan.