Más de 1,300 negocios han sido clausurados

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La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha realizado más de mil 300 clausuras de establecimientos en lo que va de 2026, informó su titular, Ángel de la Vega Pineda, quien destacó que el objetivo principal de los operativos no es incrementar el número de sanciones, sino avanzar en la regularización de los negocios que operan en la ciudad.

De la Vega Pineda explicó que actualmente son pocos los negocios detectados sin licencia de funcionamiento, principalmente en colonias y zonas periféricas de la capital.

Indicó que la mayoría de las clausuras recientes obedecen a la falta de refrendo de permisos y no a la ausencia total de licencias, situación que consideró como un avance en materia de regulación comercial.

Asimismo, atribuyó parte de estos resultados a la reforma administrativa aprobada hace aproximadamente dos meses, la cual, aseguró, ha facilitado la regularización de establecimientos.

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Según comentó, el incremento en la expedición y renovación de licencias es un indicador de que las modificaciones están generando una mayor participación de los comerciantes en los trámites municipales.

Como ejemplo de los operativos recientes, mencionó la clausura de un boliche ubicado en la zona poniente de la ciudad que operaba con venta de bebidas alcohólicas sin contar con licencias vigentes. Añadió que las acciones de inspección abarcan todo tipo de giros, desde papelerías y misceláneas hasta restaurantes y centros de entretenimiento.

El director de Comercio Municipal capitalino precisó que los establecimientos considerados de mayor riesgo para la autoridad siguen siendo los antros y centros nocturnos, debido a las posibles afectaciones que pueden generar en materia de seguridad y protección civil.