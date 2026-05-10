Más de 2 mil menores en 2024, fueron mamás

En San Luis Potosí, al menos 2 mil 036 niñas y adolescentes se convirtieron en madres durante 2024, entre ellas 134 menores de entre 10 y 14 años, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los datos reflejan que uno de cada 20 nacimientos registrados en el estado, correspondió a mujeres menores de edad.

La Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) reportó que durante el año pasado, se contabilizaron 36 mil 827 nacimientos en la entidad. Del total, el 98.18 por ciento fueron partos simples, el 1.78 por ciento dobles y el 0.04 por ciento triples o más, aunque el foco se concentró en los embarazos adolescentes registrados en el estado.

El informe detalló que de las madres menores de edad, 321 tenían 15 años; 671 tenían 16 años y 910 tenían 17 años al momento del parto. Además, 134 casos correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, sector en el que autoridades y organismos defensores de derechos humanos advierten la posible existencia de violencia sexual.

Con estas cifras, San Luis Potosí registró una tasa de 9.9 nacimientos por cada mil mujeres de entre 10 y 17 años, ligeramente por debajo de la media nacional, que fue de 10.1 nacimientos por cada mil adolescentes, según el organismo estadístico.

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El embarazo infantil y adolescente ha mantenido presión sobre las autoridades estatales debido a las implicaciones legales que pueden existir detrás de estos casos. En noviembre de 2024 el Congreso del Estado despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y, meses después, el 7 de marzo de 2025, declaró imprescriptibles diversos delitos, entre ellos la violación.