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Más del 50% de hogares en SL, reciben ingresos distintos al trabajo

El apoyo extra viene de programas sociales, jubilaciones, pensiones o aportaciones familiares

Por Samuel Moreno

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Más del 50% de hogares en SL, reciben ingresos distintos al trabajo
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      En San Luis Potosí, más de la mitad de los hogares recibe ingresos monetarios por fuentes distintas al trabajo, como programas sociales, jubilaciones, pensiones o aportaciones de familiares que viven en otras viviendas o en el extranjero. 

      La proporción pasó de 44.3 por ciento en 2020 a 54.1 por ciento en 2025, un incremento de 9.8 puntos porcentuales, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto 

      Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

      Entre las fuentes de ingreso distintas al trabajo, los programas de gobierno registraron el mayor crecimiento. En 2020, 30 por ciento de los hogares potosinos reportó que al menos uno de sus integrantes recibía recursos mediante apoyos sociales federales o estatales; para 2025, la proporción aumentó a 44.5 por ciento, es decir, 14.5 puntos porcentuales más. El indicador coloca a San Luis Potosí por encima del promedio nacional, que se ubicó en 41.4 por ciento, frente al 25 por ciento registrado cinco años antes.

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      Las jubilaciones y pensiones también ganaron presencia en los ingresos familiares, aunque en menor medida. Según el INEGI, el porcentaje de hogares donde al menos un integrante recibía recursos por estos conceptos pasó de 12.5 por ciento en 2020 a 16.2 por ciento en 2025. Este comportamiento muestra una mayor presencia de ingresos vinculados con el retiro laboral, aunque las cifras no permiten determinar cuánto dinero recibe cada hogar ni si esos recursos son suficientes para cubrir 

      sus necesidades.

      En contraste, las aportaciones económicas de personas que viven en otras viviendas dentro del país registraron una reducción, al pasar de 6.7 a 5.7 por ciento en el periodo analizado. En el caso de los hogares que recibían dinero de alguien que residía en otro país, la proporción se mantuvo prácticamente sin cambios, con 7.8 por ciento en 2020 y 7.7 por ciento en 2025. Estos datos reflejan que, entre las fuentes consideradas por la encuesta, los programas sociales y las pensiones aumentaron su participación, mientras que las transferencias de familiares fuera del hogar no mostraron un crecimiento similar.

      El INEGI precisa que un mismo hogar puede recibir ingresos de más de una fuente distinta al trabajo, por lo que los porcentajes no deben sumarse como si correspondieran a grupos separados. Los resultados permiten dimensionar la presencia de estos recursos en la economía familiar potosina, pero no equivalen a una medición directa de pobreza ni del nivel de bienestar de los hogares.

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