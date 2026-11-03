Mejora vigilancia en panteones

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La rotación de personal de vigilancia y el reforzamiento del alumbrado en los panteones municipales han permitido eliminar los reportes de hechos delictivos y reducir las quejas por inseguridad en estos espacios, aseguró el titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara.

El funcionario explicó que uno de los principales cambios se realizó en el panteón de El Saucito, donde se reforzó la iluminación y se modificó la distribución de los vigilantes.

Actualmente, este cementerio cuenta con tres elementos de vigilancia, mientras que en el Españita y el de Milpillas se asignó uno en cada espacio.

Azuara señaló que la rotación de los trabajadores también fue determinante para mejorar la vigilancia, pues consideró que mantener a una misma persona durante mucho tiempo en un solo lugar puede generar vicios en sus funciones.

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Indicó que, después de estos cambios, los reportes que anteriormente se presentaban en El Saucito dejaron de registrarse.

Reconoció que al inicio de la administración los panteones representaban un problema recurrente por situaciones de inseguridad, entre ellas denuncias de asaltos y otros incidentes.

Afirmó que actualmente no tienen reportes de nuevos hechos delictivos ni quejas relacionadas con estos espacios, aunque destacó que durante las temporadas de mayor afluencia cuentan con el apoyo de elementos de seguridad que realizan recorridos a pie, en motocicleta, bicicleta y a caballo.

Finalmente, indicó que los vigilantes mantienen comunicación directa con el jefe de zona de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para solicitar apoyo ante cualquier situación.

Como antecedente, recordó que hace aproximadamente un año una persona intentó ingresar a uno de los cementerios durante la noche y quedó atorada dentro del inmueble, un tipo de incidente que, aseguró, también ha dejado de presentarse.