Mexquitic con rezago de 93% en escrituras

Autoridades locales y estatales reconocen un problema histórico en la regularización de tierras.

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Mexquitic con rezago de 93% en escrituras

Hasta el 93 por ciento de la población en el municipio de Mexquitic de Carmona no cuenta con escrituras públicas que acrediten la propiedad de sus viviendas o terrenos. La mayoría de los predios fueron adquiridos mediante contratos privados, documentos que no otorgan plena validez jurídica y que dejan a las familias sin respaldo legal sobre su patrimonio.

Diputada Dulcelina Sánchez y titular de INREVIS confirman irregularidad

El dato fue confirmado tras reuniones entre la diputada local Dulcelina Sánchez de Lira, representante del Distrito 02, y el titular del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS), Christian Joaquín Sánchez Sánchez. Se expuso que la irregularidad en la tenencia de la tierra es un problema generalizado en el municipio y que se arrastra desde hace años.

Consecuencias legales para la población sin escrituras

La ausencia de escrituras coloca a la población en una condición de vulnerabilidad legal. Sin título formal, las familias enfrentan limitaciones para heredar sus bienes, acceder a créditos o defender la propiedad en caso de disputas.

Clausuran seis pozos por "huachicoleo" de agua

La Conagua va por la extinción de las concesiones en Mexquitic, Villa Hidalgo y Soledad

