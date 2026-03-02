Mexquitic con rezago de 93% en escrituras
Autoridades locales y estatales reconocen un problema histórico en la regularización de tierras.
Hasta el 93 por ciento de la población en el municipio de Mexquitic de Carmona no cuenta con escrituras públicas que acrediten la propiedad de sus viviendas o terrenos. La mayoría de los predios fueron adquiridos mediante contratos privados, documentos que no otorgan plena validez jurídica y que dejan a las familias sin respaldo legal sobre su patrimonio.
Diputada Dulcelina Sánchez y titular de INREVIS confirman irregularidad
El dato fue confirmado tras reuniones entre la diputada local Dulcelina Sánchez de Lira, representante del Distrito 02, y el titular del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS), Christian Joaquín Sánchez Sánchez. Se expuso que la irregularidad en la tenencia de la tierra es un problema generalizado en el municipio y que se arrastra desde hace años.
Consecuencias legales para la población sin escrituras
La ausencia de escrituras coloca a la población en una condición de vulnerabilidad legal. Sin título formal, las familias enfrentan limitaciones para heredar sus bienes, acceder a créditos o defender la propiedad en caso de disputas.
