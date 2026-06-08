San Luis carece de monitoreo de su clima
Las autoridades no pueden anticipar sequías o inundaciones: diputada Nancy Jeanine García
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El estado de San Luis Potosí carece de información suficiente para anticipar sequías, inundaciones y contaminación del agua en amplias zonas del estado, particularmente en regiones rurales de alta vulnerabilidad, reconoce una iniciativa presentada en el Congreso local para reformar la Ley de Cambio Climático.
Iniciativa busca sistema permanente de monitoreo climático
La propuesta busca crear un sistema permanente de monitoreo climático, que permita generar datos para la prevención y atención de riesgos asociados al calentamiento global.
La iniciativa, promovida por la diputada Nancy Jeanine García Martínez, advierte que la limitada disponibilidad de información climática dificulta actualmente la modelación de escenarios y la toma de decisiones por parte de las autoridades.
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Falta de datos en zonas rurales y aumento del estrés hídrico
El documento señala que la mayoría de los estudios sobre cambio climático en San Luis Potosí se concentran en zonas urbanas, mientras que en áreas rurales persisten vacíos de información que impiden identificar con precisión riesgos y diseñar estrategias de adaptación.
El proyecto también expone que el estado enfrenta condiciones de estrés hídrico moderado y que, de acuerdo con proyecciones climáticas, la presión sobre los recursos hídricos podría aumentar en las próximas décadas. A ello se suma el incremento en la intensidad de las lluvias, fenómeno que, según la exposición de motivos, ha elevado el riesgo de inundaciones urbanas, afectaciones a la infraestructura y problemas sanitarios derivados del colapso de sistemas de drenaje.
Entre las modificaciones planteadas en la iniciativa destaca la incorporación de conceptos que actualmente no contempla la legislación estatal, como contaminantes emergentes, estrés hídrico, intensidad de precipitación y sistema de monitoreo climático.
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