Morena adelanta campañas, acusa Movimiento Ciudadano

A nueve meses de las elecciones, Movimiento Ciudadano (MC) en San Luis Potosí, acusó a Morena de adelantar las campañas mediante el posicionamiento de perfiles políticos y cuestionó que se utilicen recursos públicos para ello. El dirigente estatal del partido, Marco Gama Basarte, puso como ejemplo el nombramiento de 10 coordinadores de Morena, entre quienes, dijo, hay alcaldes y diputados.

Gama consideró que estas actividades terminan colocando la discusión electoral por encima de temas como salud y seguridad, cuando todavía faltan al menos seis meses para el inicio del proceso electoral y nueve meses para la elección. “¿Para qué carajos queremos la ley, para qué modificamos la ley electoral?”, cuestionó al referirse al adelanto de actividades políticas.

Aunque MC acusa estas prácticas, en agosto pasado el partido dijo que no presentará una denuncia formal propia, debido a que ya existen procedimientos promovidos por otros partidos y ciudadanos que permanecen pendientes de resolución. Gama sostuvo que agregar otra denuncia no necesariamente cambiaría el escenario: “La denuncia va a ir en el mismo sentido de lo que ya tiene”. El tema de las definiciones electorales también alcanzó las posibles alianzas. Ante las versiones sobre una eventual negociación entre MC y el PAN en San Luis Potosí, Gama negó que exista una mesa de diálogo con ese partido o con cualquier otra fuerza política. También rechazó que haya un acuerdo entre PAN, MC y el alcalde.