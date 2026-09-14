logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a policías de Matlapa por muerte de Fermín

La víctima habría sido agredido por los oficiales, mientras estaba en custodia

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a policías de Matlapa por muerte de Fermín
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATLAPA.- Cuatro exelementos municipales fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de Fermín "N", ocurrida mientras permanecía detenido en las instalaciones de la corporación de Matlapa.

      La Fiscalía General del Estado informó que los detenidos fueron identificados como Ignacio "N", Celedonio "N", Constantino "N" y José "N", quienes son señalados por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

      Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 5 de septiembre, en el interior del Edificio de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Matlapa.

      Como se informó, Fermín "N", vecino de la localidad de Picholco, en el municipio de Axtla de Terrazas, fue detenido luego de un percance vial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con las investigaciones, durante el tiempo que permaneció bajo custodia, presuntamente fue agredido por los policías municipales. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado al Hospital de Axtla, donde posteriormente falleció.

      Tras tomar conocimiento del caso, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias y reunieron datos de prueba, los cuales fueron presentados ante un Juez de Control.

      Con base en esos elementos, la autoridad judicial libró órdenes de aprehensión contra los cuatro señalados, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Matlapa.

      Elementos de la Policía de Investigación desplegaron un operativo y localizaron a los cuatro exagentes en la Zona Centro de Matlapa, donde fueron detenidos.

      Posteriormente, fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale y quedaron a disposición del Juez de Control.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      GCE reporta 29 detenidos y ocho vehículos recuperados
      GCE reporta 29 detenidos y ocho vehículos recuperados

      GCE reporta 29 detenidos y ocho vehículos recuperados

      SLP

      Redacción

      La corporación también informó del aseguramiento de droga, ponchallantas y nueve unidades presuntamente relacionadas con delitos

      Detienen a hombre con dosis de marihuana en la Zona Media
      Detienen a hombre con dosis de marihuana en la Zona Media

      Detienen a hombre con dosis de marihuana en la Zona Media

      SLP

      Redacción

      La SSPC estatal no precisó el municipio donde ocurrió la intervención ni la cantidad de droga asegurada

      Cae guardia civil por muerte de su hermano, también policía
      Cae guardia civil por muerte de su hermano, también policía

      Cae guardia civil por muerte de su hermano, también policía

      SLP

      Pulso Online

      El incidente involucró a los dos agentes estatales en el ejido Las Armas, de Zona Huasteca

      Choca transporte colectivo frente a la CFE
      Choca transporte colectivo frente a la CFE

      Choca transporte colectivo frente a la CFE

      SLP

      Huasteca Hoy

      La unidad de la ruta El Abra-Ciudad Valles impactó una camioneta particular