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Choque en carretera 57 deja una persona lesionada

Dos camionetas colisionaron; autoridades municipales investigan el incidente

Por Redacción

Octubre 15, 2026 11:51 a.m.
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Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

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      Una persona resultó con golpes en un choque de dos camionetas en la carretera 57, próximo a la calle de Dalias.

      El accidente se registró cerca de las 10:30 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta Ford circulaba sobre carriles centrales con dirección a Villa de Pozos.

      Al llegar al ramal de salida a carril lateral antes de llegar a la calle Dalias, un vehículo se le cerró, y para evitar pegarle maniobró hacia su derecha chocando de forma lateral con una camioneta Nissan de caja seca, sacándola del camino para terminar impactando con un árbol del camellón lateral.

      Al sitio arribaron paramédicos, que sólo valoraron a los conductores que resultaron con golpes que no ameritaron su traslado a un hospital.

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      Foto: Teodoro Blanco/Pulso 

      Peritos de la SSPC de la capital tomaron conocimiento del incidente.

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