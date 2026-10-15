Desconoce Zermeño recomendación de CEDH por discriminación
El rector de la UASLP dijo que hasta el momento todavía no tiene conocimiento del documento
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego que la CEDH emitió una Recomendación a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por declaraciones discriminatorias hacia el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, atajó que, hasta el momento todavía no tiene conocimiento del documento recomendatorio.
El pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), consideró que Zermeño Guerra expresó comentarios discriminatorios hacia Serrano Cortés, al minimizar el lugar de nacimiento del legislador.
En entrevista, dijo que mañana viernes sostendrá una reunión con la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU), a fin de que dicha instancia le presente los alcances de los puntos Recomendatorios.
Cuestionado sobre si considera justa la emisión de la Recomendación, el directivo universitario refirió que no conoce a detalle el reporte del organismo autónomo local, ni tampoco la solicitud de disculparse públicamente con el diputado, sin embargo, admitió que leyó publicaciones al respecto en medios de información.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Adelantó que la DDU y otros especialistas de la UASLP analizarán cómo responder a la Comisión Estatal.
Queja de Serrano vs. Zermeño acaba en recomendación
La CEDH señala violaciones a la igualdad, no discriminación y trato digno
no te pierdas estas noticias
Desconoce Zermeño recomendación de CEDH por discriminación
Rubén Pacheco
El rector de la UASLP dijo que hasta el momento todavía no tiene conocimiento del documento
Ecología intervendrá 50 terrenos abandonados por dueños
Samuel Moreno
Esto, ante el problemas de acumulación de basura y presencia de fauna nociva
Prevé CEPC bajas temperaturas a partir de este jueves
Iván Edmundo Rodríguez
También se pronostican lluvias fuertes, principalmente en la Huasteca potosina