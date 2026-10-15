Desconoce Zermeño recomendación de CEDH por discriminación

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Luego que la CEDH emitió una Recomendación a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por declaraciones discriminatorias hacia el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, atajó que, hasta el momento todavía no tiene conocimiento del documento recomendatorio.

El pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), consideró que Zermeño Guerra expresó comentarios discriminatorios hacia Serrano Cortés, al minimizar el lugar de nacimiento del legislador.

En entrevista, dijo que mañana viernes sostendrá una reunión con la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU), a fin de que dicha instancia le presente los alcances de los puntos Recomendatorios.

Cuestionado sobre si considera justa la emisión de la Recomendación, el directivo universitario refirió que no conoce a detalle el reporte del organismo autónomo local, ni tampoco la solicitud de disculparse públicamente con el diputado, sin embargo, admitió que leyó publicaciones al respecto en medios de información.

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Adelantó que la DDU y otros especialistas de la UASLP analizarán cómo responder a la Comisión Estatal.