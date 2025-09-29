logo pulso
Multan a municipios por mal manejo de los desechos

Sonia Mendoza citó el caso de Villa de Reyes que fue sancionado

Por Rubén Pacheco

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Multan a municipios por mal manejo de los desechos

En lo que va de 2025, se han aplicado cerca de 10 multas a municipios por el inadecuado manejo de los rellenos sanitarios, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Indicó que éstas corresponden a municipalidades de las cuatro regiones geográficas de la entidad potosina, por ejemplo, una de ellas impuesta al Ayuntamiento de Villa de Reyes.

Describió que, si bien la institución de regulación ecológica impone el procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado se encarga del cobro y la recaudación.

Explicó que los ayuntamientos deben presentar un proyecto de remediación, cuyo esquema tiene que incluir una calendarización pormenorizada de los procesos que se aplicarán en el lugar observado.

Advirtió que, en caso de no acatar el proceso de intervención proceden las multas con sanciones que van de 4.5 a 7 millones de pesos, no obstante, si al final cumplen con sus obligaciones tienen oportunidad de que se les conmute.

“Tenemos varios municipios que están clausurados. Nosotros les iniciamos procedimiento y los obligamos de alguna manera, a que remedien”, concluyó Sonia Mendoza Díaz.

