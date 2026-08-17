Entérate | Tumban multas de tránsito mal fundamentadas
Medida no cumple con criterios de modo, tiempo y lugar: Olvido Rdz.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Las multas de tránsito, se ubican entre los asuntos más recurrentes que se atienden en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), informó María Olvido Rodríguez Vázquez, magistrada presidenta del dicho órgano jurisdiccional.
Precisó que si bien, el Tribunal Estatal atiende recursos promovidos por ciudadanos de todas los municipios del estado, por cuestión poblacional la mayoría de los casos corresponden a la capital potosina.
Expuso que los quejosos alegan una inadecuada fundamentación en la imposición de la medida, es decir, no cumple con los criterios de modo, tiempo y lugar al momento de la infracción.
"Si no te dicen en dónde fue y sólo se remiten a un artículo y no te dan todos los elementos que necesitamos; en qué semáforo, por ejemplo. Entre qué calles sucedió la infracción, pues obviamente que no proceden", puntualizó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
María Olvido Rodríguez Vázquez remarcó que si las penalizaciones municipales no cumplen con tales características, la totalidad de las impugnaciones se resuelven a favor de los ciudadanos.
Investiga el TEJA a 19 exfuncionarios por caso Red Metro
El proyecto tuvo diversas ilegalidades en su construcción.
Refirió la magistrada que tales sanciones aplicadas por los oficiales de vialidad y tránsito, se encuentran por encima de las inconformidades relacionadas con el pago de multas respecto de la utilización de parquímetros.
no te pierdas estas noticias
Conceden amparo a hijo de diputada contra detención: FGE
Rubén Pacheco
Quedó suspendida la orden mientras se resuelve el caso del accidente donde falleció una mujer
Espera AMIVTAC que infraestructura vial reduzca costos logísticos
Redacción
Obras en carretera 57 y autopista La Pila-La Pitahaya buscan fortalecer la logística estatal
Alerta UASLP por aumento en casos de dengue por lluvias y calor
Pulso Online
Javier Araujo destacó la importancia de eliminar agua estancada para evitar criaderos del mosquito transmisor