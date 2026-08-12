Multas y recargos se reducirán 100 % en tenencia vehicular

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Los contribuyentes que tengan adeudos por control vehicular, tendrán durante agosto una oportunidad para regularizar su situación, luego de que la Secretaría de Finanzas estatal autorizó la reducción del 100 por ciento de las multas y recargos generados por pagos extemporáneos.

El beneficio estará vigente del 7 al 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el acuerdo administrativo publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que los automovilistas tendrán poco más de tres semanas para aprovechar el estímulo.

La medida no elimina el adeudo principal por concepto de control vehicular, sino únicamente las multas y recargos derivados de no haber cubierto oportunamente los derechos correspondientes. El Gobierno estatal señaló que el objetivo es mantener actualizado el padrón de contribuyentes, incentivar la recaudación y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El estímulo podrá aplicarse en cualquiera de las Oficinas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas, así como mediante el portal de Finanzas, los centros de pago "Kioscos", instituciones bancarias y el robot de atención vía WhatsApp habilitado por la dependencia.

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La resolución fue emitida por la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, previo acuerdo con el gobernador del Estado, y establece como fecha límite el 31 de agosto, por lo que después de ese día volverán a aplicarse las multas y recargos correspondientes a los pagos fuera de plazo.