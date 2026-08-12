Múltiples fugas sin reparar provocan desabasto de agua

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De acuerdo con la Dirección de Servicios Municipales de Villa de Pozos, la principal problemática en temas de agua potable y alcantarillado se concentra en las varias fugas que permanecen sin reparación durante largos periodos, así como en las fallas en el abasto del líquido que afectan a más de 15 colonias del municipio.

A pesar de que el suministro de agua potable es responsabilidad de Interapas conforme al convenio firmado entre este organismo y el gobierno de Pozos, las fallas recurrentes en el servicio han hecho necesario el apoyo de la administración municipal con la distribución diaria de alrededor de 700 mil litros de agua mediante camiones cisterna (pipas), a fin de atender a las familias afectadas por la escasez del líquido.

Servicios Municipales informó que, si bien el pozo de El Palmar ya fue reparado, todavía existen sectores que dependen de esta infraestructura y que continúan registrando problemas de abastecimiento.

A su vez, la Dirección del Agua realiza entre 20 y 25 intervenciones a la semana en drenajes colapsados, fugas de aguas negras y saneamiento que, aunque son reportados por la población a Interapas, continúan sin recibir una respuesta oportuna.

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