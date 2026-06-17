Mundial sí ha beneficiado a las tienditas: Reyes Sías
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Subieron de manera notoria las ventas de refrescos, botanas e insumos para la preparación de alimentos necesarios para presenciar los partidos del Mundial de Futbol, aseguró Armando Reyes Sías, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).
Dijo que el principal beneficio se encuentra en el hecho de que el encuentro de fútbol impacta directamente en las papas, las botanas, los refrescos y las cervezas como parte del consumo propio de la temporada.
Agregó que en ese aspecto, el comercio en pequeño reporta un aumento de ventas que no se verá en otras épocas, porque finalmente las tienditas ponen al alcance de los aficionados al futbol, todo lo que necesitan para presenciar los encuentros y de paso consumir alimentos o bebidas.
Restaurantes, hoteles y otros servicios pueden presentar variaciones en las ventas, pero por lo menos los pequeños comerciantes sí están reportando el aumento de ventas, que vienen de clientes metidos en la temporada del fútbol y de los planes para reunirse en grupo o en familia para convivir en una casa y presenciar el avance del Mundial.
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"Si a eso se agregan las playeras, los artículos deportivos y algunos souvenirs de recuerdo, entonces es más atractivo de lo originalmente visto, genera algunas ventas y lo compran".
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