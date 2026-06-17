logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Fotogalería

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mundial sí ha beneficiado a las tienditas: Reyes Sías

Por Martín Rodríguez

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Mundial sí ha beneficiado a las tienditas: Reyes Sías
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Subieron de manera notoria las ventas de refrescos, botanas e insumos para la preparación de alimentos necesarios para presenciar los partidos del Mundial de Futbol, aseguró Armando Reyes Sías, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

      Dijo que el principal beneficio se encuentra en el hecho de que el encuentro de fútbol impacta directamente en las papas, las botanas, los refrescos y las cervezas como parte del consumo propio de la temporada. 

      Agregó que en ese aspecto, el comercio en pequeño reporta un aumento de ventas que no se verá en otras épocas, porque finalmente las tienditas ponen al alcance de los aficionados al futbol, todo lo que necesitan para presenciar los encuentros y de paso consumir alimentos o bebidas.

      Restaurantes, hoteles y otros servicios pueden presentar variaciones en las ventas, pero por lo menos los pequeños comerciantes sí están reportando el aumento de ventas, que vienen de clientes metidos en la temporada del fútbol y de los planes para reunirse en grupo o en familia para convivir en una casa y presenciar el avance del Mundial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Si a eso se agregan las playeras, los artículos deportivos y algunos souvenirs de recuerdo, entonces es más atractivo de lo originalmente visto, genera algunas ventas y lo compran".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sentencia absolutoria para Miguel Ángel Lutzow tras litigio de cuatro años
      Sentencia absolutoria para Miguel Ángel Lutzow tras litigio de cuatro años

      Sentencia absolutoria para Miguel Ángel Lutzow tras litigio de cuatro años

      SLP

      Pulso Online

      La resolución judicial pone fin a un proceso que transitó por instancias estatales y federales en San Luis.

      CEGAIP alega falta de personal y no transparenta sus gastos
      CEGAIP alega falta de personal y no transparenta sus gastos

      CEGAIP alega falta de personal y no transparenta sus gastos

      SLP

      Emmanuel Martínez

      Una revisión presencial de documentos sobre vehículos, viáticos y gasolina se programó para el 23 de junio

      Arreola buscará ser candidato a gobernador por Morena (video)
      Arreola buscará ser candidato a gobernador por Morena (video)

      Arreola buscará ser candidato a gobernador por Morena (video)

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      "Este es el momento de las juventudes de San Luis Potosí", expresó el diputado

      Colecta de Cruz Roja en SLP, al 85% de la meta
      Colecta de Cruz Roja en SLP, al 85% de la meta

      Colecta de Cruz Roja en SLP, al 85% de la meta

      SLP

      Flor Martínez

      Los fondos se destinarán a la compra de ambulancias y la reapertura de una base en la Zona Industrial