Municipio discrepa en sus cifras de los ambulantes

Por Rolando Morales

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Pese a las constantes declaraciones por parte de las autoridades municipales de la capital potosina, las cifras disponibles relacionadas con el comercio informal y ambulante del Centro Histórico contrastan con los censos de organizaciones y comerciantes establecidos de este espacio. 

En primera instancia, el alcalde Enrique Galindo Ceballos refirió que la presencia de los comerciantes informales del primer cuadro de la ciudad no sobrepasan los 500 establecimientos y reconoció que existe una discrepancia entre el conteo realizado con los representantes comerciales del centro, así como la organización Nuestro Centro. 

Por su parte, la empresaria y comerciante del Centro Histórico, Alejandrina Cedillo, compartió que los comerciantes informales en este espacio oscilan entre los 2 mil y 2 mil 300 comerciantes en condiciones de informalidad y ambulantaje. 

Por otro lado, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) registró cerca de 1 mil 500 comerciantes ambulantes, esto según el Programa Parcial de Conservación y Desarrollo Urbano del Centro Histórico de San Luis Potosí 2024, de los cuales el 43 por ciento  principalmente son del giro de alimentos y el 17 por ciento de  accesorios y novedades. Estos comercios se concentran en áreas como el Eje Vial, Ponciano Arriaga, Plaza del Mariachi y Alameda, y operan en horarios variados.

Situación que mantiene concordancia con las declaraciones de la dependencia municipal correspondiente, pues en el pasado mes de junio, Ángel de la Vega Pineda, titular de la Dirección de Comercio Municipal, señaló en entrevista que el padrón de comerciantes ambulantes tan solo en el centro histórico asciende a los 1 mil 18. 

A pesar de esto, tanto el edil capitalino, Galindo Ceballos, como el Secretario General del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez puntualizó que durante la pasada y presente administración no se han otorgado nuevos permisos para el comercio ambulante, y afirmaron que la presencia de los mismos no ha crecido en los últimos tres años y medio.

