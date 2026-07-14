Narcomenudeo, delito más común en Pozos

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El narcomenudeo en su modalidad de posesión simple sigue siendo el delito del fuero común con mayor incidencia en Villa de Pozos con 184 registros entre enero y mayo de este año, que es el dato más actualizado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Incidencia de narcomenudeo en Villa de Pozos

En enero se registraron 36 casos. En febrero, 25 (el mes más bajo hasta ahora). En marzo, los casos se dispararon a 46 (el mes más alto). En abril hubo 41 detenciones y en mayo el registro volvió a situarse en 36 casos, como en enero.

Acciones de la autoridad contra el narcomenudeo

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Frente a esta problemática, el gobierno municipal apuesta a una mayor presencia policial por parte de la Guardia Civil Municipal al mando de David Valdivia Carranza, así como a los operativos coordinados con otras corporaciones y niveles de gobierno, incluyendo el federal, además de realizar trabajo social con dependencias como el Instituto Municipal de la Juventud en colonias identificadas como focos rojos en cuanto a narcomenudeo.

Ya en una entrevista previa, Valdivia Carranza identificó a las colonias de Las Mercedes y Prados de San Vicente segunda sección como dos de los sectores con problemas de narcomenudeo y de pandillerismo, especialmente en las plazas de Las Águilas y del Cóndor.

Además del narcomenudeo, en la lista de delitos más frecuentes en este municipio destaca la violencia intrafamiliar con 119 registros entre enero y mayo del presente año.