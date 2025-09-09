logo pulso
Portada de Hoy
Necesario fortalecer el Consejo de Movilidad, dice alcalde Galindo

La razón es para que las decisiones tomadas al interiror del órgano, sean vinculatorias

Por Rolando Morales

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que será necesario fortalecer el Consejo de Movilidad para que las decisiones que se tomen, aunado a las opiniones de los colectivos y activistas en la materia, sean vinculantes en los proyectos que se realicen dentro de la administración capitalina. 

“Hay que hacer el Consejo de Movilidad con más fuerza, con más respaldo jurídico y normativo, para que sus opiniones sean vinculantes, para que lo que ellos propongan, tenga peso y tenga valor”, declaró el edil capitalino. 

Destacó que en conjunto con los activistas y colectivos en materia de movilidad se ha discutido este proyecto aunado a la propuesta de la creación de un organismo autónomo y ciudadano como una Dirección de Movilidad, el cual vigile la implementación de proyectos de movilidad. 

Al respecto, Galindo Ceballos declaró que, uno de los puntos discutidos en las mesas de diálogo es la autonomía que este organismo podría llegar a tener, pues afirmó que, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) ya cuenta con las facultades para diseñar y planear estos proyectos. 

Sin embargo, detalló que estos dos proyectos, ya se discuten dentro de las mesas de trabajo con los colectivos de movilidad, a fin de consensuar las decisiones a tomar. 

Asimismo, mencionó que ya arrancó la etapa para la identificación y la implementación del programa de Cruces Seguros, aprobado recientemente por el cabildo municipal, “el reto más grande de Cruces Seguros es toda la Alameda, con los colectivos estuvimos en la semana con ellos, vamos a iniciar ya a identificarlos, a señalizarlos, a documentar todo lo que sucede ahí”, concluyó. 

