logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No habrá clases el jueves por inauguración del Mundial

El objetivo de que las y los estudiantes puedan seguir el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo

Por Redacción

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
A
No habrá clases el jueves por inauguración del Mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el próximo jueves 11 de junio no habrá clases en escuelas de San Luis Potosí, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan seguir el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

      A través de un mensaje difundido desde la Ciudad de México, donde realiza una gira de trabajo, el mandatario estatal informó que en las próximas horas la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) emitirá el documento oficial para formalizar la medida.

      "Vamos a girar un documento para poderles dar el día a todos los niños de San Luis Potosí para que puedan ver el partido de México", señaló.

      Gallardo Cardona indicó que la suspensión aplicará para estudiantes de las cuatro regiones del estado y destacó que en la capital potosina se instalará una megapantalla en el estadio Alfonso Lastras para que las familias puedan disfrutar del encuentro y de diversas actividades organizadas con motivo del Mundial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El mandatario también adelantó que analizará junto con las autoridades educativas  homologar el calendario de fin de cursos, luego de que habitantes de municipios solicitaran que todos los estudiantes concluyan el 30 de junio.

      , como ocurre actualmente en algunas escuelas de la Huasteca.

      Por otra parte, anunció una dinámica en sus redes sociales mediante la cual regalará seis playeras de la Selección Mexicana. Los ganadores podrán recogerlas en Palacio de Gobierno para utilizarlas durante el partido del próximo jueves.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lluvias pegarán este miércoles en las cuatro regiones de SLP
      Lluvias pegarán este miércoles en las cuatro regiones de SLP

      Lluvias pegarán este miércoles en las cuatro regiones de SLP

      SLP

      Redacción

      La Huasteca tendrá el pronóstico más complicado, con tormentas que podrían ser fuertes durante el día

      Comunidad LGTBQ+ se dice agraviada por el Gobernador
      Comunidad LGTBQ+ se dice agraviada por el Gobernador

      Comunidad LGTBQ+ se dice agraviada por el Gobernador

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Precisan que sus comentarios pueden derivar en acciones jurídicas

      Panistas dicen tener "piso parejo" para el 27
      Panistas dicen tener "piso parejo" para el 27

      Panistas dicen tener "piso parejo" para el 27

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Sebastián convierte el Centro Histórico en museo al aire libre
      Sebastián convierte el Centro Histórico en museo al aire libre

      Sebastián convierte el Centro Histórico en museo al aire libre

      SLP

      Redacción

      Enrique Galindo inaugura la exposición "Chac Mool" del reconocido escultor