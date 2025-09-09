No hay ficha de búsqueda de mujer interrogada por criminales: FGE

Si bien ya se realizan investigaciones para determinar la veracidad o no de un video donde aparece una mujer interrogada por el crimen organizado, hasta el momento no se cuenta con ficha de búsqueda sobre su desaparición, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este fin de semana, circuló en redes sociales una videograbación, donde se observa a una joven mujer sometida y con los ojos vendados por integrantes de la delincuencia organizada mientras la interrogan. Si bien se desconoce dónde se videograbó el contenido, la víctima refiere ser residente del municipio de Charcas.

Cuestionada sobre si la FGE ha tenido algún acercamiento con el gobierno municipal de Charcas para tratar de ubicar a la mujer, la fiscal general respondió que hasta el momento no se tiene ningún conocimiento.

En entrevista, contrastó que, aunque en el contenido audiovisual la víctima dice su nombre a los captores, el Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI) trabajan en corroborar su identificación.

“Nosotros lo que realizamos el día de ayer que estuvo circulando el video, es la investigación. No tenemos ficha de búsqueda de la chica, sin embargo, estamos haciendo las investigaciones para establecer la veracidad o no veracidad del video”, remató.

