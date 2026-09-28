Formaliza Morena a Elí Cervantes como coordinador de la 4T en SLP

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Por designación del Comité Nacional de Elecciones de Morena, se formalizó este lunes la designación de Elí César Cervantes Rojas como el Coordinador de la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí.

El anunció se dio a conocer en un evento en la Ciudad de México, donde el exsenador y director estatal del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, recibió el nombramiento de manos de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

En el evento también estuvo presente la lideresa estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez.

Al tomar la palabra, Cervantes Rojas advirtió que se le dará impulso a la Cuarta Transformación en territorio y en diálogo con todos los sectores, en aras de ganar en los comicios de 2027.

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Reiteró que Morena rechazará el "nepotismo" en los próximos comicios y "a la clase política que hace negocios al amparo del poder". Llamó a los distintos grupos y perfiles del partido a trabajar en equipo rumbo a 2027, al señalar que la designación de una nueva coordinación no debe significar el cierre de la participación de quienes contendieron por encabezar el proyecto.

Durante el acto, reconoció a sus compañeras y compañeros que participaron en el proceso interno y sostuvo que el encargo debe ser compartido con la militancia. "Su compromiso no termina aquí, el encargo como coordinador estatal quiero compartirlo con ustedes, haremos historia en el morenismo potosino. El reto es grande y requiere trabajo en equipo", afirmó.

También fijó postura sobre el nepotismo como uno de los temas que deberán marcar la ruta del partido rumbo a las próximas elecciones, al señalar la importancia de que Morena mantenga este principio en la definición de sus candidaturas y en la construcción de su proyecto político para 2027.

El nuevo coordinador también agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y manifestó su disposición para colaborar con el movimiento en las tareas que sean necesarias.

Durante la presentación, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó que Cervantes representa un punto de consenso entre la militancia potosina y resaltó su trayectoria como maestro, su trabajo en comunidades rurales y su participación en movilizaciones contra la Reforma Educativa.

La dirigencia nacional señaló que el proceso interno llegó a su etapa final después de revisar los perfiles que participaron en la definición.

La designación de Cervantes fue anunciada por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien reiteró que San Luis Potosí será el único estado donde Morena competirá sin coalición.