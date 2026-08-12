Nuevos desarrollos tienen garantizado el acceso al agua
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El director de Desarrollo Urbano de Villa de Pozos, Jorge Gerardo Mejía Reyes, afirmó que, a través del análisis y aprobación de proyectos habitacionales mediante el esquema de Mesa Colegiada, se garantiza que los nuevos desarrollos cuenten con acceso al agua potable y a otros servicios públicos para un crecimiento más ordenado y sustentable del municipio.
Recordó que, recientemente, se autorizó la construcción de tres mil 500 nuevas viviendas y la regularización de ocho desarrollos que estaban pendientes.
Periódicamente, se realizan sesiones de Mesa Colegiada para la Autorización de Fraccionamientos y Mesa Colegiada para la Municipalización de Fraccionamientos, en las que el gobierno municipal, los desarrolladores de vivienda y otros actores relacionados con el sector inmobiliario participan con sus opiniones y votos a favor o en contra.
Recientemente, en una segunda sesión de Mesa Colegiada se emitió el visto bueno para tres nuevos fraccionamientos y se autorizó la regularización de ocho desarrollos, lo que permitirá ampliar la oferta de vivienda y garantizar que los asentamientos tengan pleno acceso a los servicios públicos y cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad municipal vigente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Proponen cartilla electrónica de vacunación en SLP
Pulso Online
La iniciativa busca crear un registro digital individual con el historial de vacunas, dosis, fechas de aplicación y necesidades de refuerzo de cada persona.
Bacheo urgente en la Zona Industrial
Pulso Online
Trabajadores municipales realizaron cortes de pavimento y retiraron agua acumulada en Eje 128 y Eje 132
Expone la SSPC federal cuerpo de élite antiextorsión en SLP
Martín Rodríguez
Permite a los visitantes conocer la cultura de la denuncia en casos de extorsión, así como las medidas preventivas.