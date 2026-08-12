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Nuevos desarrollos tienen garantizado el acceso al agua

Por Leonel Mora

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Nuevos desarrollos tienen garantizado el acceso al agua
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      Desarrollado por SACS IA

      El director de Desarrollo Urbano de Villa de Pozos, Jorge Gerardo Mejía Reyes, afirmó que, a través del análisis y aprobación de proyectos habitacionales mediante el esquema de Mesa Colegiada, se garantiza que los nuevos desarrollos cuenten con acceso al agua potable y a otros servicios públicos para un crecimiento más ordenado y sustentable del municipio.

      Recordó que, recientemente, se autorizó la construcción de tres mil 500 nuevas viviendas y la regularización de ocho desarrollos que estaban pendientes.

      Periódicamente, se realizan sesiones de Mesa Colegiada para la Autorización de Fraccionamientos y Mesa Colegiada para la Municipalización de Fraccionamientos, en las que el gobierno municipal, los desarrolladores de vivienda y otros actores relacionados con el sector inmobiliario participan con sus opiniones y votos a favor o en contra.

      Recientemente, en una segunda sesión de Mesa Colegiada se emitió el visto bueno para tres nuevos fraccionamientos y se autorizó la regularización de ocho desarrollos, lo que permitirá ampliar la oferta de vivienda y garantizar que los asentamientos tengan pleno acceso a los servicios públicos y cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad municipal vigente.

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